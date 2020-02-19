Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в еще одной стране

Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

В Иране зафиксировали два случая заражения коронавирусом

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Иране, больные двое людей. Об этом сообщает издание ISNA.

Министр здравоохранения страны объявил о положительном диагнозе двух случаев коронавирусной инфекции в городе Кум.

Напомним, ученые из Китая заявили, что несколько из отобранных препаратов показали хорошие результаты при лечении коронавируса COVID-2019. Исследователи отобрали 5000 лекарств-кандидатов для лечения коронавируса, из них самыми эффективными оказались Хлорохинфосфат, Фавипиравир и Ремдесивир.

Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса могла начатся в научной лаборатории города Ухань.

Отметим, главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Сваминатан назвала сроки первых тестирований на людях вакцины от коронавируса COVID-19. Также китайские ученые разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заболевание коронавирусом.

РБК-Украина писало, что администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая крестьян, выходить из домов.