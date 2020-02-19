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Перші випадки зараження коронавірусом зафіксували в ще одній країні

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 14:37
Перші випадки зараження коронавірусом зафіксували в ще одній країні
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

В Ірані зафіксували два випадки зараження коронавірусом

Перші випадки зараження коронавірусом зафіксували в Ірані, хворі двоє людей. Про це повідомляє видання ISNA.

Міністр охорони здоров'я країни оголосив про позитивний діагноз двох випадків коронавірусної інфекції в місті Кум.

Нагадаємо, вчені з Китаю заявили, що кілька з відібраних препаратів показали гарні результати при лікуванні коронавірусу COVID-2019. Дослідники відібрали 5000 ліків-кандидатів для лікування коронавірусу, з них найбільш ефективними виявилися Хлорохинфосфат, Фавипиравир і Ремдесивир.

Раніше повідомлялося, що спалах коронавірусу міг початися в науковій лабораторії міста Ухань.

Зазначимо, головний виконавчий директор ВООЗ Сумия Сваминатан назвала терміни перших тестувань на людях вакцини від коронавірусу COVID-19. Також китайські вчені розробили портативний пристрій, який може швидко діагностувати захворювання коронавірусом.

РБК-Україна писало, що адміністрація провінції Хубей, яка вважається епіцентром розповсюдження коронавірусу Covid-19, заборонила всім жителям регіону, включаючи селян, виходити з будинків.

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