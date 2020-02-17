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Ученые выяснили, что коронавирус мог распространиться из научной лаборатории в Ухане

Новости » В мире     17.02.2020 - 00:20
Ученые выяснили, что коронавирус мог распространиться из научной лаборатории в Ухане
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

В двух лабораториях в Ухане исследовали ход коронавирус у летучих мышей

Вспышка коронавирус начался в научной лаборатории города Ухань. Об этом заявили китайские биологи Ботао Сяо и Лэй Сяо, которые опубликовали отчет под названием "Возможные источники вспышки коронавирус 2019-nCoV", сообщает loves London Business.

По словам ученых, вспышка смертельного вируса в Ухане объясняется тем, что в местной лаборатории исследовали протекание коронавируса у летучих мышей и именно оттуда он мог распространиться.

В отчете говорится о двух лабораториях, одна из которых расположена в 280 метрах от рынка морепродуктов.

"Мы кратко изучили историю деятельности лабораторий и пришли к выводу, что коронавирус, вероятно, стал следствием экспериментов в лаборатории", - отметили ученые.

Напомним, главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Сваминатан назвала сроки первых тестирований на людях вакцины от коронавируса COVID-19. По ее словам, это произойдет менее чем через полгода - через четыре-пять месяцев. Сейчас уже разрабатываются несколько вакцин от нового вируса.

Ранее китайские ученые разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заболевание коронавирусом. Аппарат способен оперативно проводить анализ крови человека на наличие коронавируса.

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