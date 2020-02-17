Названы самые эффективные препараты против коронавируса

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Исследователи отобрали три потенциально эффективных лекарств-кандидатов для лечения коронавируса

Ученые из Китая заявили, что несколько из отобранных препаратов показали хорошие результаты при лечении коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает Reuters.

Исследователи отобрали 5000 лекарств-кандидатов для лечения коронавируса, из них самыми эффективными оказались Хлорохинфосфат, Фавипиравир и Ремдесивир. Хотя отмечается, что клинические тестирования надо продолжать.

Директор Китайского национального центра развития биотехнологий при Министерстве науки и технологий Чжан Синьминь на пресс-конференция заявил, что эксперименты показали, что Хлорохинфосфат (противомалярийное лекарственное средство) может эффективно ингибировать новую коронавирусную инфекцию.

Фавипиравир (препарат от гриппа) в ходе исследований показывает, что он обладает относительно очевидной эффективностью и низкими побочными реакциями.

Так же по словам Чжана, Ремдесивир (разработан для борьбы с инфекциями Эбола американской фармацевтической компанией Gilead Sciences) показал довольно хорошую противовирусную активность против коронавируса на клеточном уровне.

"Для лечения тяжелых и критически больных пациентов были приняты новые продукты и технологии - в том числе, использование плазмы крови выздоровевших людей. Уже 11 пациентов получали такую терапию плазмой - все их клинические показатели улучшались и не было явных побочных реакций" - заявил Чжан.

Напомним, вспышка коронавируса началась в научной лаборатории города Ухань.

Также, администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая крестьян, выходить из домов.