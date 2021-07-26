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Перші в історії Олімпіади змагання зі скейбордингу виграла 13-річна японка

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Токіо, Понеділок 26 липня 2021 19:48
Перші в історії Олімпіади змагання зі скейбордингу виграла 13-річна японка Фото: перші в історії Олімпіади змагання зі скейбордингу виграла 13-річна японка (instagram.com/tokyo2020)
Автор: Сергій Пишкін

13-річная мешканка Японії Моміджі Нісія завоювала золото під час змагань з вуличного скейтбордингу серед жінок, в рамках Олімпійських ігор. Серед чоловіків - перше місце також дісталося японцю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Наразі відомо, що друге місце дісталося ровесниці переможниці - 13-річній бразилійці Раяссі Ліл, а 16-річна японка Фуні Накаясі отримала бронзу. Враховуючи середній вік переможців з вуличного скейтбордингу серед жінок - це наймолодша команда в історії Олімпійських ігор.

Варто відзначити, що Моміджі Нісія старша за наймолодшу переможницю в змагань Марджорі Гестрінг (отримала перемогу у змаганнях зі стрибкік з трампліна у Берліні 1936 року) лише на 63 дні.

Зокрема, в змаганнях з вуличного скейтбордингу серед чоловіків, перше місце зайняв також японець - Юто Хорігоме.

Зауважимо, що скейтбординг є одним із нових видів спорту, які додали до Олімпійських ігор в Токіо. До списку також можна віднести:

  • карате;
  • серфінг;
  • скелелазіння;
  • бейсбол/софтбол.
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