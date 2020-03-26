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Первую смерть от коронавируса зафиксировали еще в одной стране

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 22:04
Первую смерть от коронавируса зафиксировали еще в одной стране
Иллюстративное фото (twitter_com_chubailiang)

Умер пациент, который стал первым инфицированным в Кении

Первый летальный исход от коронавируса зафиксирован в Кении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Nation.

Отмечается, что умер 66-летний гражданин Кении, около двух недель назад ставший первым пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стране.

"Мы получили печальные новости, скончался пациент с первым положительным тестом на коронавирус в стране", - заявил министр здравоохранения Мутахи Кагве.

В среду, 25 марта, власти Кении ввели комендантский час с целью сдержать распространение коронавируса на территории страны.

Напомним, 13 марта в Кении подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Инфицированной оказалась женщина, которая вернулась из США в столицу Кении Найроби с пересадкой в Лондоне. Тогда ее состояние оценивалось как стабильное.

Кроме того, ранее во Всемирной организации здравоохранения призвали страны к агрессивным мерам в борьбе с коронавирусом. Как считают в ВОЗ, мер по самоизоляции граждан недостаточно, чтобы победить коронавирус COVID-19.

Отметим, что количество инфицированных коронавирусом в мире превысило отметку в 500 тысяч человек.

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