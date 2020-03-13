В Кении зафиксирован первый случай коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили у женщины, вернувшийся из США

Министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве заявил о первом случае заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил министр, случай был подтвержден в четверг у женщины, которая вернулась из США в столицу Кении Найроби с пересадкой в Лондоне. По его словам, она находится в больнице, ее температура снизилась до нормальных показателей, а состояние пациентки оценивается как стабильное.

В Минздраве Кении отметили, что, несмотря на выявленный случай, не стоит поднимать панику.

Напомним, первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали 13 марта в Казахстане.

Ранее РБК-Украина писало, что в коронавирус был выявлен у главы Министерства внутренних дел Австралии Питера Даттона. Министр проснулся с температурой и больным горлом, после чего был госпитализирован.

Кроме этого сообщалось, что первый случай коронавируса обнаружили в ООН. COVID19 обнаружили у филиппинского дипломата. Представительство Филиппин закрылось, а его сотрудники самоизолировались на карантин.