ВОЗ: для борьбы с коронавирусом необходимы агрессивные меры

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

Самоизоляции недостаточно, чтобы победить коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны к агрессивным мерам в борьбе с коронавирусом. Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, мер по самоизоляции граждан недостаточно, чтобы победить коронавирус COVID-19. При этом такие шаги позволяют снять давление с системы здравоохранения.

"Сами по себе эти меры не приведут к прекращению пандемии. Агрессивные меры по поиску, изоляции, тестированию, лечению и отслеживанию являются не только лучшим и быстрым выходом из экстремальных социальных и экономических ограничений, но и лучшим способом их предотвращения", - сообщил глава ВОЗ.

Отметим, по состоянию на вечер 25 марта в мире зафиксировано более 20 тысяч смертей от коронавируса. При этом общее количество инфицированных превысило 450 тысяч человек.

Напомним, ранее ВОЗ заявила, что США могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса. В частности, специалисты ВОЗ отмечают значительное ускорение темпом распространения COVID-19 в Америке.

Также РБК-Украина писало, что на разработку и испытания вакцины от нового коронавируса потребуется не меньше года. Как отметили в ВОЗ, необходимо подтвердить, что вакцины эффективны и безвредны.