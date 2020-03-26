Количество заболеваний коронавирусом в мире превысило 500 тысяч

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Умерли в мире более 23 тысяч человек

В мире коронавирусом заболели более 500 тысяч человек, более 23 тысяч умерли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту распространения вируса Worldometers.

Согласно представленным данным, по состоянию на 19:15 26 марта, количество инфицированных COVID-19 в мире составляет 509 678 человек. Умерли 23 009 человек. При этом выздоровели 122 227 пациентов.

Активными остаются более 364 тысяч пациентов, из которых более 18 тысяч находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что коронавирус зафиксирован в 198 странах и территориях по всему миру.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения призвали страны к агрессивным мерам в борьбе с коронавирусом. Как считают в ВОЗ, мер по самоизоляции граждан недостаточно, чтобы победить коронавирус COVID-19.

Ранее в ВОЗ заявили, что США могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса. В частности, специалисты ВОЗ отмечают значительное ускорение темпом распространения COVID-19 в Америке.

При этом специалисты Всемирной организации здравоохранения отмечают, что на разработку и испытания вакцины от нового коронавируса потребуется не меньше года.