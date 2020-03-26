ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Першу смерть від коронавірусу зафіксували ще в одній країні

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 22:04
Першу смерть від коронавірусу зафіксували ще в одній країні
Ілюстративне фото (twitter_com_chubailiang)

Помер пацієнт, який став першим інфікованим в Кенії

Перший летальний випадок від коронавірусу зафіксований в Кенії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Nation.

Наголошується, що помер 66-річний громадянин Кенії, близько двох тижнів тому став першим пацієнтом з підтвердженим діагнозом COVID-19 у країні.

"Ми отримали сумні новини, помер пацієнт з першим позитивним тестом на коронавірус в країні", - заявив міністр охорони здоров'я Мутахи Кагве.

У середу, 25 березня, влада Кенії ввели комендантську годину з метою стримати поширення коронавіруса на території країни.

Нагадаємо, 13 березня в Кенії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Інфікованої виявилася жінка, яка повернулася з США в столиці Кенії Найробі з пересадкою в Лондоні. Тоді її стан оцінювався як стабільний.

Крім того, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я закликали країни до агресивних заходів у боротьбі з коронавірусом. Як вважають у ВООЗ, заходів щодо самоізоляції громадян недостатньо, щоб перемогти коронавірус COVID-19.

Відзначимо, що кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила відмітку в 500 тисяч людина.

Афганістан амністує 10 тис. в'язнів через коронавірус У Тернопільській області кількість хворих коронавірусом перевищила 20
Новини України КоронавірусКения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся