Першу смерть від коронавірусу зафіксували ще в одній країні

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Помер пацієнт, який став першим інфікованим в Кенії

Перший летальний випадок від коронавірусу зафіксований в Кенії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Nation.

Наголошується, що помер 66-річний громадянин Кенії, близько двох тижнів тому став першим пацієнтом з підтвердженим діагнозом COVID-19 у країні.

"Ми отримали сумні новини, помер пацієнт з першим позитивним тестом на коронавірус в країні", - заявив міністр охорони здоров'я Мутахи Кагве.

У середу, 25 березня, влада Кенії ввели комендантську годину з метою стримати поширення коронавіруса на території країни.

Нагадаємо, 13 березня в Кенії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Інфікованої виявилася жінка, яка повернулася з США в столиці Кенії Найробі з пересадкою в Лондоні. Тоді її стан оцінювався як стабільний.

Крім того, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я закликали країни до агресивних заходів у боротьбі з коронавірусом. Як вважають у ВООЗ, заходів щодо самоізоляції громадян недостатньо, щоб перемогти коронавірус COVID-19.

Відзначимо, що кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила відмітку в 500 тисяч людина.