Перша "бронза" і ранній виліт в тенісі. Підсумки олімпійського дня

Перший змагальний день Олімпіади-2020 вже закінчився, і не без успіхів для української збірної. На даний момент в активі команди бронзова медаль в дзюдо.

За підсумками Олімпійського дня Україна ділить 19 місце медального заліку відразу з декількома країнами. Рейтинг очолила збірна Китаю з трьома золотими медалями, далі йдуть Італія, Японія і Південна Корея. Однією з головних сенсацій став результат США - жодної медалі в перший день.

Надія на медаль виправдалася

У перший медальний день дзюдоїстка Дар'я Білодід посіла третє місце і здобула "бронзу". Спочатку вона взяла гору над представницею Сербії Міліцею Ніколіч, далі в чвертьфіналі перемогла Катаріну Косту з Португалії.

У півфіналі Білодід програла чемпіонці світу 2017 року японці Фуну Тонакі, яка є її головною суперницею останніх років. У сутичці за бронзову медаль Українка здолала ізраїльтянку Ширу Рішоні.

Дзюдоїст Лесюк вилетів після втішної сутички

Український дзюдоїст Артем Лесюк (категорія До 60 кг) несподівано непогано виступив на Олімпіаді. Спочатку він пройшов гватемальця Хосе Рамоса, а в 1/8 був сильнішим за узбека Узбекистану Шарафуддіна Лутфіллаєва.

У 1/4 Лесюк поступився віце-чемпіону Європи - французу Луці Мхеїдзе. Після цього українець потрапив до сітки втішних сутичок і програв спортсмену з Нідерландів Торніке Цякадоеа.

Стрілок Коростильов зупинився за крок від "бронзи"

Лідер збірної України в стрілковій дисципліні Павло Коростильов довгий час йшов другим у фінальній частині, але в останній спробі він влучив лише на 8,4 бала. Суперники набрали 9,6 і 9,5, обійшовши українця на фініші.

Ще один українець Олег Омельчук не пройшов кваліфікацію.

Ястремська вилетіла з одиночного розряду і парного зі Світоліною

Тенісистка Даяна Ястремська в першому ж раунді поступилася в трьох сетах Лейлое Анні Фернандес з Канади. Після цього з першою ракеткою України Еліною Світоліною дівчата припинили виступи в парному розряді, програвши француженкам Алізе Корне і Фіоні Ферро.

Боксер Буценко не пройшов першого ж суперника

Капітан збірної України з боксу Микола Буценко (категорія до 53 кг) поступився в 1/8 фіналу Жану Карлосу Пачіто з Еквадору.

Збірна зі спортивної гімнастики пройшла до фіналу, Радивилов завалив особисту кваліфікацію

Українська надія на медаль у спортивній гімнастиці Ігор Радивілов завалив коронний опорний стрибок і не зумів кваліфікуватися до фіналу. За підсумками двох спроб він отримав оцінку 14,074, і цього результату виявилося недостатньо.

У той же час збірна зі спортивної гімнастики з восьмим результатами вийшла до фіналу Олімпіади. Виступи в командному розряді продовжать Радивилов, Петро Пахнюк, Ілля Ковтун та Євген Юденков