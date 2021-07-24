ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Китай возглавил медальный зачет Олимпиады. Украина на 19-м месте

Новина українською →
Токио, Суббота 24 июля 2021 17:58
Китай возглавил медальный зачет Олимпиады. Украина на 19-м месте Фото: медальный зачет Олимпиады возглавил Китай (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

По итогам первого полноценного дня Олимпиады-2020 медальный зачет возглавил Китай. Украинская сборная делит 19-е место сразу с несколькими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Олимпийских игр.

В активе китайской команды три "золота" в фехтовании, тяжелой атлетике и стрельбе. Еще одна "бронза" в пулевой стрельбе из пистолета на 10 метров.

Второе место делят Италия и Япония, у которых по одному "золоту" - в тхэквондо и дзюдо соответственно. В первой десятке Южная Корея, Эквадор, Венгрия, Иран, Косово, Таиланд, Российская олимпийская команда и Сербия.

Украина с одной бронзовой медалью делит 19-е место сразу с девятью другими странами.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала "бронзу", победив израильтянку Ширу Ришон. До этого в полуфинале она уступила японке Фуне Тонаки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Токио Олимпиада 2020
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Состав украинской сборной
Состав украинской сборной
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед
Дебютные виды спорта
Дебютные виды спорта