Парикмахер принцессы Дианы эмоционально вступился за Кейт Миддлтон: "Позор вам"

На днях Кейт Миддлтон продемонстрировала белокурые локоны и нарвалась на критику. На защиту принцессы Уэльской стал бывший парикмахер принцессы Дианы. Не сдерживая эмоций, он прокомментировал негативные комментарии по поводу прически.

Что известно о новой прическе Кейт Миддлтон

4 сентября Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом посетили открытие обновленных садов Музея естествознания в Лондоне. Это был их первый совместный выход после летнего перерыва.

Внимание публики сразу привлек новый образ принцессы. Кейт появилась с длинными, волнистыми волосами блондинистых оттенков.

Еще в августе поклонники заметили намек на изменения, но именно этот выход подтвердил трансформацию.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Новый образ сразу вызвал оживленную реакцию в сети: одни восхищались переменами, другие - критиковали. Были и те, кому новая прическа показалась париком.

Пользователи предположили, что Кейт пришлось прибегнуть к наращиванию или накладным волосам из-за пережитого лечения от рака.

Напомним, в марте 2024 года принцесса публично сообщила о диагнозе и борьбе с болезнью, а уже в начале 2025-го объявила подробности лечения.

Что сказал парикмахер принцессы Дианы

Острее всего на волну комментариев отреагировал Сэм МакНайт - стилист, который был личным парикмахером принцессы Дианы с 1990 года и до ее трагической смерти в 1997-м.

Он был шокирован и возмущен неприятными комментариями о принцессе Уэльской.

"Прическа для женщины - это что-то очень личное, это ее защита, уверенность в себе и многое другое".

Злые комментарии, которые, по его мнению, пишут другие женщины, он назвал лишенными эмпатии.

"Атакуют уязвимую молодую женщину, которая не имеет выбора, из-за того, за кого она вышла замуж и какую роль взяла на себя, чтобы смело предстать перед обществом", - отметил стилист.

МакНайт также напомнил, что Кейт пережила сложный этап лечения. Он уверен, что она предпочла бы держаться подальше от публичности. Тем не менее продолжает выполнять свои обязанности.

"Она блестяще, тихо и бескорыстно представляла нашу страну, мягкую силу, которую мы все еще имеем как нация. Рак по-разному влияет на людей, но для каждого он меняет жизнь. Поэтому, ради Бога, оставьте ее в покое. Позор вам", - заявил он.

Новая прическа Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)