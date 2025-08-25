Кейт Міддлтон стала блондинкою і наробила галасу у мережі (фото)

Після тривалої паузи в публічному житті Кейт Міддлтон знову опинилася у центрі уваги - цього разу через кардинальну зміну іміджу. Папараці зафіксували принцесу Уельську з помітно світлішим кольором волосся під час поїздки до церкви в Шотландії.

Як тепер вона виглядає - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна .

На нових кадрах, зроблених дорогою до церкви Crathie Kirk у Шотландії, Кейт Міддлтон зафіксували на передньому сидінні Range Rover поруч із чоловіком - принцом Вільямом.

У салоні також були троє їхніх дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї. Разом із родиною на службу вирушили й король Чарльз III з королевою Каміллою.

Kate foi fotografada com William e seus filhos indo à igreja em Crathie Kirk, Escócia, neste domingo (24). pic.twitter.com/UIyiXI8qxE — Kate Middleton Brasil (@middletonbrasil) August 24, 2025

Проте найбільшу увагу привернула не подія, а зовнішній вигляд принцеси - зокрема її новий відтінок волосся.

Кейт, яка довгий час залишалася вірною своєму природному русявому кольору, тепер з’явилася на публіці майже блондинкою, що викликало бурхливі обговорення у мережі.

Kate Middleton blonde Aug 2025 pic.twitter.com/G5qtHQLT8Z — Tad Toring (@tadfundotnet) August 24, 2025

Своїм баченням трансформації поділилася британська психологиня Керолін Мейр.

"Волосся - це частина нашої ідентичності, символ здоров’я, енергії та жіночності. Можливо, Кейт хоче відчути оновлення і почати нову сторінку", - наголосила в інтерв’ю для Fox News Digital експертка.

Нагадаємо, у 2024 році Кейт Міддлтон офіційно повідомила про боротьбу з онкологією після складної операції на черевній порожнині.

Тоді вона зникла з інформаційного простору, що породило безліч чуток. Згодом принцеса підтвердила, що проходить курс лікування.

На початку 2025 року вона оголосила про ремісію та почала поступово повертатися до виконання королівських обов’язків.

Та попри оптимістичні заяви, нещодавній вихід Кейт на трибунах тенісного турніру викликав стурбованість.

Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Багато хто звернув увагу на її надмірно виснажений вигляд. За словами інсайдерів, при зрості 175 см принцеса наразі важить лише 42 кілограми.

"Вона так багато пережила і хоче бути поруч з родиною та зробити свій внесок. Але очевидно, що вона нездорова", - розповіли джерела з оточення королівської родини.

Близькі до принцеси також зазначають, що хіміотерапія суттєво позначилася на її фізичному стані.