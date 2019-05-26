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В Перу от землетрясения пострадали 6 человек

Новости » Происшествия    26.05.2019 - 18:35
В Перу от землетрясения пострадали 6 человек
Фото: землетрясение в Перу (twitter.com/geovanniacate)

В районах Юримагуас, Альто Амасонас, Лорето было нарушено электроснабжение

На севере Перу в результате мощного землетрясения пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Comercio

По обновленным данным, 18 зданий были полностью разрушены, а еще 27 получили повреждения. Также в результате происшествия был нанесен ущерб дорожной инфраструктуре. Пострадали здания трех учебных и трех медицинских центров, два храма в регионах Сан Мартин и Амасонас.

Пожарные Перу сообщают о нарушениях электроснабжения в районах Юримагуас, Альто Амасонас, Лорето.

В пострадавшие регионы прибыл с визитом президент страны Мартин Вискарра.

Напомним, утром 26 мая на севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8 баллов. Эпицентр землетрясения располагался в 80 км к юго-востоку от района Лагунас, примерно в 190 км к востоку от города Мойобамба. Очаг залегал на глубине 115 км. Землетрясение ощущалось в большинстве городов Перу. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что в феврале 2019 года в результате землетрясения магнитудой 5,7 на северном японском острове Хоккайдо пострадали по меньшей мере три человека. Более 70 жилых домов тогда остались без водоснабжения. Также в регионе частично было приостановлено железнодорожное сообщение.

Кроме того, 14 мая у берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,5. Сообщалось об  угрозе возникновения цунами. Эпицентр подземных толчков находился в 45 км к северо-востоку от города Кокопо. Подземные толчки залегали на глубине 10 км.

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