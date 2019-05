В Перу от землетрясения пострадали 6 человек

В районах Юримагуас, Альто Амасонас, Лорето было нарушено электроснабжение

На севере Перу в результате мощного землетрясения пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Comercio.

По обновленным данным, 18 зданий были полностью разрушены, а еще 27 получили повреждения. Также в результате происшествия был нанесен ущерб дорожной инфраструктуре. Пострадали здания трех учебных и трех медицинских центров, два храма в регионах Сан Мартин и Амасонас.

Пожарные Перу сообщают о нарушениях электроснабжения в районах Юримагуас, Альто Амасонас, Лорето.

В пострадавшие регионы прибыл с визитом президент страны Мартин Вискарра.

