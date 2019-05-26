Землетрясение в Перу привело к разрушениям

Фото: землетрясение в Перу (twitter.com/geovanniacate)

В результате землетрясения в Перу было разрушено более 15 зданий в регионах Сан-Мартин и Лорето

На севере Перу в результате землетрясения было разрушено более 15 зданий, также сообщается о пострадавших. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Национального центра по чрезвычайным ситуациям страны (COEN).

Как сообщается, землетрясение ощущалось в большинстве городов Перу. Многие здания в регионах Сан-Мартин и Лорето разрушены, а пациентов одной из больниц эвакуировали. В некоторых городах нарушено электроснабжение.

Как отметили в Национальном центре по ЧС, в результате землетрясения пострадали люди, но их количество на данный момент уточняется.

Напомним, утром 26 мая на севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8 баллов. Эпицентр землетрясения располагался в 80 км к юго-востоку от района Лагунас, примерно в 190 км к востоку от города Мойобамба. Очаг залегал на глубине 115 км.

Primeras Imágenes de los daños que dejo el Fuerte Terremoto M8.0 en el Perú, fotografías de Yurimaguas.



@geovanniacate pic.twitter.com/I20nAIlUuz — Sismologia Mundial (@SismoMundial) 26 мая 2019 г.

Calle Próspero (Iquitos) Casona de Cable Iquitos. pic.twitter.com/F2yQTemZY4 — Geovanni Acate (@geovanniacate) 26 мая 2019 г.

Ранее РБК-Украина сообщало, в Японии в юго-восточной части острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 6,3, что могло привести к цунами. Очаг подземных толчков залегал на глубине 20 км в районе префектуры Миядзаки. Через некоторое время предупреждения о цунами было снято, поскольку угроза миновала.

Кроме того, в феврале 2019 года в результате землетрясения магнитудой 5,7 на северном японском острове Хоккайдо пострадали по меньшей мере три человека. Более 70 жилых домов тогда остались без водоснабжения. Также в регионе частично было приостановлено железнодорожное сообщение.