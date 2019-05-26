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У Перу від землетрусу постраждали 6 людей

Новини » Надзвичайні події    26.05.2019 - 18:35
У Перу від землетрусу постраждали 6 людей
Фото: землетрус в Перу (twitter.com/geovanniacate)

У районах Юримагуас, Альто Амасонас, Лорето було порушено електропостачання

На півночі Перу в результаті потужного землетрусу постраждали щонайменше шість осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Comercio.

За оновленими даними, 18 будинків були повністю зруйновані, а ще 27 отримали пошкодження. Також в результаті події був нанесений збиток дорожній інфраструктурі. Постраждали будівлі трьох навчальних та трьох медичних центрів, два храми в регіонах Сан Мартін і Амасонас.

Пожежні Перу повідомляють про порушення електропостачання в районах Юримагуас, Альто Амасонас, Лорето.

В постраждалі регіони прибув з візитом президент країни Мартін Вискарра.

Нагадаємо, вранці 26 травня на півночі Перу стався землетрус магнітудою 8 балів. Епіцентр землетрусу розташовувався в 80 км на південний схід від району Лагунас, приблизно в 190 км на схід від міста Мойобамба. Вогнище залягало на глибині 115 км. Землетрус відчувався в більшості міст Перу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в лютому 2019 року в результаті землетрусу магнітудою 5,7 на північному японському острові Хоккайдо постраждали щонайменше три людини. Понад 70 житлових будинків тоді залишилися без водопостачання. Також в регіоні частково було припинено залізничне сполучення.

Крім того, 14 травня біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус магнітудою 7,5. Повідомлялося про загрозу виникнення цунамі. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 45 км на північний схід від міста Кокопо. Підземні поштовхи залягали на глибині 10 км.

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