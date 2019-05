У Перу від землетрусу постраждали 6 людей

У районах Юримагуас, Альто Амасонас, Лорето було порушено електропостачання

На півночі Перу в результаті потужного землетрусу постраждали щонайменше шість осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Comercio.

За оновленими даними, 18 будинків були повністю зруйновані, а ще 27 отримали пошкодження. Також в результаті події був нанесений збиток дорожній інфраструктурі. Постраждали будівлі трьох навчальних та трьох медичних центрів, два храми в регіонах Сан Мартін і Амасонас.

Пожежні Перу повідомляють про порушення електропостачання в районах Юримагуас, Альто Амасонас, Лорето.

В постраждалі регіони прибув з візитом президент країни Мартін Вискарра.

Powerful 8.0 magnitude #earthquake cuts power, causes damage in north-central #Peru - The temblor struck 47 miles (75 km) southeast of Lagunas, Peru, at a depth of 68 miles (110 km) below the earth's surface https://t.co/4HNoECm7Dg pic.twitter.com/P7j38rE61F