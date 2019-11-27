В Перу автобус упал в овраг, есть жертвы

На юге Перу на участке горной трассы в населенном пункте Уаракай автобус упал в овраг, в результате чего по меньшей мере восемь человек погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Andina.

По предварительной информации, водитель на большой скорости не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в овраг.

Согласно данным агентства, в автобусе, следовавшем из города Айявири (департамент Пуно), находились школьники.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницы города Куско. На месте инцидента работают спасатели.

Напомним, в Доминикане автобус с туристами попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 35 человек.

Кроме того, недавно Винницкой области рейсовый автобус попал в ДТП, пять человек получили повреждения. Водитель автобуса "Isuzu" сообщением Ольгополь-Винница из-за гололеда не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.