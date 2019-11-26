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В Доминикане автобус с туристами столкнулся с грузовиком

Новости » Происшествия     26.11.2019 - 23:25
В Доминикане автобус с туристами столкнулся с грузовиком
Фото: ДТП в Доминикане (diariolibre)

Автобус направлялся в аэропорт

В Доминиканской республике в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с российскими - он столкнулся с грузовиком. Об этом передает Diario Libre.

Отмечается, что в автобусе, который направлялся в аэропорт, находилось 60 туристов. Предварительно известно, что среди потерпевших есть также дети.

По данным российского посольства в Доминикане, в ДТП пострадали 35 российских туристов. Их госпитализируют, остальных размещают в гостинице.
На место происшествия прибыли спасатели и медики.

"В настоящее время мы направляем два вертолета и две наземные машины скорой помощи для оказания помощи 60 туристам в результате произошедшей аварии", - сообщила санитарная авиация на своей странице в Twitter. По данным Diario Libre, пострадавших доставляют в больницу города Игуэй.

Напомним, недавно Винницкой области рейсовый автобус попал в ДТП, пять человек получили повреждения. Водитель автобуса "Isuzu" сообщением Ольгополь-Винница из-за гололеда не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Ранее в Хмельницкой области рейсовый автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. На момент ДТП в автобусе находились 50 пассажиров, никто из них не пострадал.

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