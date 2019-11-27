В Перу автобус впав у яр, є жертви

Водій на великій швидкості не впорався з керуванням
На півдні Перу на ділянці гірської траси у населеному пункті Уаракай автобус впав у яр, у результаті чого щонайменше вісім осіб загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Andina.
За попередньою інформацією, водій на великій швидкості не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб впав в яр.
#Puno Esta madrugada aproximadamente a las 4:20 horas, la empresa de transportes Power cayó a unos 60 metros en sector de Huacarpay próximos a llegar a la región Cusco— HBANoticias (@HBANoticiasaqp) November 27, 2019
En el bus viajaba una promoción de una institución educativa de la ciudad de #Ayaviri pic.twitter.com/DVCu9jDQ8h
Згідно з даними агентства, в автобусі, який прямував з міста Айявири (департамент Пуно), знаходилися школярі.
Наголошується, що постраждалі доставлені в лікарні міста Куско. На місці інциденту працюють рятувальники.
Bomberos, policías y personal de Serenazgo de la ciudad de Urcos (Cusco) realizan labores de rescate de los pasajeros https://t.co/8lNeNsmiA7— Agencia Andina (@Agencia_Andina) November 27, 2019
(Video: Municipalidad de Urcos) pic.twitter.com/MpFmw3pDLT
Нагадаємо, в Домінікані автобус з туристами потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якого постраждали 35 осіб.
Крім того, нещодавно Вінницької області рейсовий автобус потрапив в ДТП, п'ять чоловік отримали пошкодження. Водій автобуса Isuzu" сполученням Ольгопіль-Вінниця через ожеледицю не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.