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В Перу автобус впав у яр, є жертви

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Водій на великій швидкості не впорався з керуванням

На півдні Перу на ділянці гірської траси у населеному пункті Уаракай автобус впав у яр, у результаті чого щонайменше вісім осіб загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Andina.

За попередньою інформацією, водій на великій швидкості не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб впав в яр.

Згідно з даними агентства, в автобусі, який прямував з міста Айявири (департамент Пуно), знаходилися школярі.

Наголошується, що постраждалі доставлені в лікарні міста Куско. На місці інциденту працюють рятувальники.

Нагадаємо, в Домінікані автобус з туристами потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якого постраждали 35 осіб.

Крім того, нещодавно Вінницької області рейсовий автобус потрапив в ДТП, п'ять чоловік отримали пошкодження. Водій автобуса Isuzu" сполученням Ольгопіль-Вінниця через ожеледицю не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

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