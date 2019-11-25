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В Винницкой области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     25.11.2019 - 12:40
В Винницкой области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие
Фото: ДТП в Винницкой области (vn.npu.gov.ua)

По предварительной информации, автобус перевернулся из-за гололеда

В Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, пять человек получили повреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Винницкой области.

Сообщается, что ДТП произошло 25 ноября около 6 утра на автодороге Тульчин-Кирнасовка, вблизи города Туличин.

"По предварительной информации, водитель автобуса "Isuzu" сообщением Ольгополь-Винница из-за гололеда не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров с травмами разной степени тяжести госпитализированы в районную больницу", - сообщили правоохранители.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области рейсовый автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. На момент ДТП в автобусе находились 50 пассажиров, никто из них не пострадал. Всего в ДТП получили травмы два человека.

Также сообщалось, что в Одесской области легковушка врезалась в припаркованный грузовик. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля.

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