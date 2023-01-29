У Перу автобус з туристами зірвався у прірву: 24 особи загинули

Щонайменше 24 особи загинули внаслідок падіння туристичного автобуса з обриву у Перу. Аварія сталася у північно-західному перуанському департаменті П'юра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.
Повідомляється, що автобус, що належить компанії Q'orianka Tours Aguila Dorada, в якому було близько 60 осіб, зірвався в прірву на крутій ділянці дороги.
На місце події прибули рятувальники та поліція, щоб допомогти постраждалим. Поранених було доставлено до місцевих лікарень в Ель-Альто та Манкорі.
Фото: автобус з туристами зірвався у прірву в Перу (twitter.com/LostInThe530)
Нагадаємо, що вчора, 28 січня, у Полтавській області сталася ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки. Є загиблі та постраждалі.
Також повідомлялося, що в Люблінському воєводстві Польщі автобус, який їхав з Білорусі, потрапив в аварію. Внаслідок чого семеро людей було госпіталізовано.
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