В Перу автобус с туристами сорвался в пропасть: 24 человека погибли

По меньшей мере 24 человека погибли в результате падения туристического автобуса с обрыва в Перу. Авария произошла в северо-западном перуанском департаменте Пьюра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
Сообщается, что автобус, принадлежащий компании Q’orianka Tours Aguila Dorada, в котором находилось около 60 человек, сорвался в пропасть на крутом участке дороги.
На место происшествия прибыли спасатели и полиция, чтобы помочь пострадавшим. Раненые были доставлены в местные больницы в Эль-Альто и Манкоре.
Фото: автобус с туристами сорвался в пропасть в Перу (twitter.com/LostInThe530)
Напомним, что вчера, 28 января, в Полтавской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Есть погибшие и пострадавшие.
Также сообщалось, что в Люблинском воеводстве Польши ехавший из Беларуси автобус попал в аварию. В результате чего семь человек были госпитализированы.
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