Біля кримського узбережжя у Чорному морі стався землетрус
У Чорному морі поблизу кримського узбережжя зафіксували підземні поштовхи. За класифікацією цей землетрус відноситься к ледве відчутних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.
Деталі підземних поштовхів
Фахівці зареєстрували землетрус у неділю, 31 травня 2026 року, о 19:08:54 за київським часом. Його магнітуда за шкалою Ріхтера становила 3,3.
Координати джерела сейсмічної події:
- широта - 44,47 пн.ш.;
- довгота - 33,25 сх.д.
Фото: землетрус в районі узбережжя Криму (gcsk.gov.ua)
Епіцентр землетрусу залягав у Чорному морі на глибині 10 кілометрів. Відстань від епіцентру до узбережжя Кримського півострова становила 15 кілометрів.
Сейсмологи закликають громадян, які відчули підземні поштовхи, залишити повідомлення про свої враження на офіційному сайті Головного центру спеціального контролю.
Це допоможе фахівцям точніше визначити енергетичні параметри явища.
Землетруси в Україні
Нагадаємо, це вже не перший випадок сейсмічної активності в регіоні за останні місяці. Зокрема, вранці 10 лютого 2026 року біля берегів Криму стався землетрус, епіцентр якого залягав у морі неподалік від Керчі на глибині 14 кілометрів, а магнітуда становила 3,6 за шкалою Ріхтера.
Крім того, 2 лютого 2026 року потужніші підземні поштовхи сколихнули Азовське море. Тоді землетрус магнітудою 4,8 бала відчули у Криму та кількох південно-східних областях України.
Сейсмічну активність фіксують і в інших частинах країни. Так, 17 травня 2026 року на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 2,6, який за класифікацією віднесли до ледве відчутних коливань.