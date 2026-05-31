Біля кримського узбережжя у Чорному морі стався землетрус

У Чорному морі поблизу кримського узбережжя зафіксували підземні поштовхи. За класифікацією цей землетрус відноситься к ледве відчутних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю .

Сейсмологи закликають громадян, які відчули підземні поштовхи, залишити повідомлення про свої враження на офіційному сайті Головного центру спеціального контролю .

Епіцентр землетрусу залягав у Чорному морі на глибині 10 кілометрів. Відстань від епіцентру до узбережжя Кримського півострова становила 15 кілометрів.

Фахівці зареєстрували землетрус у неділю, 31 травня 2026 року, о 19:08:54 за київським часом. Його магнітуда за шкалою Ріхтера становила 3,3.

Нагадаємо, це вже не перший випадок сейсмічної активності в регіоні за останні місяці. Зокрема, вранці 10 лютого 2026 року біля берегів Криму стався землетрус, епіцентр якого залягав у морі неподалік від Керчі на глибині 14 кілометрів, а магнітуда становила 3,6 за шкалою Ріхтера.

Крім того, 2 лютого 2026 року потужніші підземні поштовхи сколихнули Азовське море. Тоді землетрус магнітудою 4,8 бала відчули у Криму та кількох південно-східних областях України.

Сейсмічну активність фіксують і в інших частинах країни. Так, 17 травня 2026 року на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 2,6, який за класифікацією віднесли до ледве відчутних коливань.