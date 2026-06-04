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Первое землетрясение в июне: где в Украине зафиксировали подземные толчки (карта)

11:30 04.06.2026 Чт
2 мин
Событие произошло в живописном карпатском регионе
aimg Ирина Костенко
Первое землетрясение в июне: где в Украине зафиксировали подземные толчки (карта) В Украине произошли подземные толчки (фото иллюстративное: Getty Images)
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Днем среды, 3 июня, в одной из областей Украины зарегистрировали землетрясение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Главного центра специального контроля (ГЦСК).

Основные сведения об этом землетрясении

Согласно информации ГЦСК (который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара), землетрясение 3 июня 2026 года было зарегистрировано в 13:42:44 по киевскому времени.

Отмечается, что его магнитуда (по шкале Рихтера) составила 2,1.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым", - констатировали эксперты Главного центра специального контроля.

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Где именно в Украине произошло землетрясение

Специалисты ГЦСК рассказали, что зафиксированное 3 июня землетрясение произошло:

  • в Ивано-Франковской области;
  • на глубине 9 км.

Координаты источника подземных толчков являются следующими:

  • 48,9 с.ш. (широта);
  • 23,83 в.д. (долгота).

Первое землетрясение в июне: где в Украине зафиксировали подземные толчки (карта)Параметры зафиксированного 3 июня землетрясения (скриншот: gcsk.gov.ua)

В Главном центре специального контроля уточнили, что речь идет об участке в Выгодской территориальной громаде Калушского района области.

Исходя из опубликованной карты, подземные толчки зафиксировали неподалеку от села Новый Мизунь.

Первое землетрясение в июне: где в Украине зафиксировали подземные толчки (карта)Источник землетрясения (карта: gcsk.gov.ua)

Если же смотреть на карту шире, событие произошло между Славским и Долиной.

Первое землетрясение в июне: где в Украине зафиксировали подземные толчки (карта)Месторасположение источника землетрясения 3 июня 2026 года (карта: gcsk.gov.ua)

О чем просят всех украинцев

В завершение специалисты ГЦСК обратились к украинцам с важной просьбой.

"Если вы чувствовали землетрясение, оставьте сообщение по ссылке (на официальном сайте учреждения, - Ред.)", - призвали граждан.

Эксперты объяснили, что это поможет "в уточнении энергетических параметров землетрясения".

Напомним, в начале февраля 2026 года землетрясение с моря почувствовали в нескольких областях Украины.

В конце мая специалисты зафиксировали еще одно землетрясение в Черном море - у крымского побережья.

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