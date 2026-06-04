Первое землетрясение в июне: где в Украине зафиксировали подземные толчки (карта)
Днем среды, 3 июня, в одной из областей Украины зарегистрировали землетрясение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Главного центра специального контроля (ГЦСК).
Основные сведения об этом землетрясении
Согласно информации ГЦСК (который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара), землетрясение 3 июня 2026 года было зарегистрировано в 13:42:44 по киевскому времени.
Отмечается, что его магнитуда (по шкале Рихтера) составила 2,1.
"По классификации землетрясений относится к неощутимым", - констатировали эксперты Главного центра специального контроля.
Где именно в Украине произошло землетрясение
Специалисты ГЦСК рассказали, что зафиксированное 3 июня землетрясение произошло:
- в Ивано-Франковской области;
- на глубине 9 км.
Координаты источника подземных толчков являются следующими:
- 48,9 с.ш. (широта);
- 23,83 в.д. (долгота).
Параметры зафиксированного 3 июня землетрясения (скриншот: gcsk.gov.ua)
В Главном центре специального контроля уточнили, что речь идет об участке в Выгодской территориальной громаде Калушского района области.
Исходя из опубликованной карты, подземные толчки зафиксировали неподалеку от села Новый Мизунь.
Источник землетрясения (карта: gcsk.gov.ua)
Если же смотреть на карту шире, событие произошло между Славским и Долиной.
Месторасположение источника землетрясения 3 июня 2026 года (карта: gcsk.gov.ua)
О чем просят всех украинцев
В завершение специалисты ГЦСК обратились к украинцам с важной просьбой.
"Если вы чувствовали землетрясение, оставьте сообщение по ссылке (на официальном сайте учреждения, - Ред.)", - призвали граждан.
Эксперты объяснили, что это поможет "в уточнении энергетических параметров землетрясения".
Напомним, в начале февраля 2026 года землетрясение с моря почувствовали в нескольких областях Украины.
В конце мая специалисты зафиксировали еще одно землетрясение в Черном море - у крымского побережья.
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