Перший трильйонер світу: Ілон Маск може отримати купу грошей від Tesla за однієї умови

Зазначимо, що на сьогодні ім'я Ілона Маска міцно асоціюється з Tesla - провідним виробником електромобілів у світі. Однак мало хто знає, що насправді він не був серед її засновників.

Додамо також, що Маск на тлі конфлікту з президентом США Дональдом Трампом 5 липня оголосив про створення власної політичної партії, яку назвав "Американською".

Він заявив, що його політична сила стане опозиційною до Республіканської партії Дональда Трампа і має поборотися за 2-3 місця у Сенаті США та 8-10 місць у Палаті представників. Але вже 20 липня американські ЗМІ написали, що Ілон Маск, ймовірно, призупиняє реалізацію цих планів.