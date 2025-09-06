Первый триллионер мира: Илон Маск может получить кучу денег от Tesla при одном условии

Отметим, что на сегодня имя Илона Маска прочно ассоциируется с Tesla - ведущим производителем электромобилей в мире. Однако мало кто знает, что на самом деле он не был среди ее основателей.

Добавим также, что Маск на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом 5 июля объявил о создании собственной политической партии, которую назвал "Американской".

Он заявил, что его политическая сила станет оппозиционной к Республиканской партии Дональда Трампа и должна побороться за 2-3 места в Сенате США и 8-10 мест в Палате представителей. Но уже 20 июля американские СМИ написали, что Илон Маск, вероятно, приостанавливает реализацию этих планов.