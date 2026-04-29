Перший транш з 90 млрд від ЄС піде на дрони: названо терміни виплати

Цей транш є частиною масштабного європейського кредиту на загальну суму 90 млрд євро. За словами фон дер Ляєн, третина цих коштів піде на покриття бюджетних потреб України, тоді як решта буде спрямована на оборону.

Президентка Єврокомісії зазначила, що ЄС виконує свою обіцянку щодо виділення макрофінансової допомоги. Вона додала, що перший великий транш у розмірі 45 млрд євро за 2026 рік Україна отримає ще до кінця цього кварталу.

"У той час як Росія подвоює свою агресію, Європа подвоює нашу підтримку України", - заявила вона.

Фон дер Ляєн також запевнила, що ЄС "продовжуватиме підтримку хороброго українського народу та його Збройних Сил".

Кредит ЄС для України

Нагадаємо, що 23 квітня Європейська Рада схвалила надання Україні кредитної допомоги у розмірі 90 млрд євро. Погашення цього боргу планується здійснювати за рахунок репараційних виплат з боку РФ.

Також нещодавно з'явилася інформація, що перші транші в межах кредитної програми від ЄС можуть надійти до України вже протягом травня.