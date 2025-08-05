Перший у світі - вибухнув? У поліції розповіли 6 маловідомих фактів про світлофори

Топ-6 маловідомих фактів про світлофори

"Червоний, зелений, жовтий… триколірні світлофори зараз є повсякденною частиною життя кожної людини. Але так було не завжди", - нагадав Білошицький.

Так, перший світлофор у світі був… газовим.

"Його встановили 1868 року в Лондоні біля парламенту. Він мав лише два сигнали - червоний і зелений. Але працював недовго: після вибуху газу через витік система стала небезпечною", - розповів правоохоронець.

Тим часом сучасний електричний світлофор з'явився у США.

Білошицький поділився, що у 1914 році на перехресті в Клівленді встановили перший світлофор:

із червоним і зеленим світлом;

зі звуковим сигналом для зміни фаз.

При цьому управлявся він вручну.

Цікаво також, що жовте світло на світлофорах додали пізніше.

"Третій (жовтий) сигнал з'явився у 1920-х роках, щоб водії мали час зреагувати на зміну сигналу", - пояснив поліцейський.

В Україні перший світлофор з'явився у Харкові.

"Це сталося 1936 року. Нині в країні понад 60 тисяч світлофорів, які щодня забезпечують безпеку мільйонів учасників дорожнього руху", - повідомив Білошицький.

Він нагадав також, що світлофори адаптують для пішоходів із вадами зору.

"У багатьох країнах пішохідні світлофори мають звукові сигнали або вібраційні панелі, щоб допомагати людям із вадами зору", - зауважив представник поліції.

Крім того, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції повідомив, що піктограми світлофорів можуть бути креативними.

Так, за його словами, в Німеччині популярні "Ампельман" - веселі фігурки на пішохідних світлофорах.

Тим часом в Іспанії, Данії та Швеції можна зустріти світлофори:

з фігурками у формі сердець;

з фігурками у формі вікінгів;

із зображеннями різних гендерів.

Насамкінець Білошицький повідомив, що від початку року (з 01.01.2025) поліцейські склали вже 65 841 адміністративний матеріал за частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - "Проїзд на заборонний сигнал світлофора".

Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу.

"Дотримуйтеся правил дорожнього руху та сигналів світлофора", - підсумував правоохоронець.

Публікація Білошицького (скриншот: facebook.com/Bilosh)