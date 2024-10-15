Переходити дорогу потрібно за правилами: який штраф можуть виписати пішоходам
За порушення правил переходу проїзної частини (у невстановлених місцях або ж на червоний сигнал світлофора) пішоходів можуть притягти до адміністративної відповідальності - виписати штраф.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу патрульної поліції Харківської області у Facebook.
Як правильно переходити дорогу
Правоохоронці пояснили, що згідно з чинними правилами, пішоходи повинні переходити проїзну частину:
- по пішохідних переходах - підземних і надземних
- у разі їх відсутності - на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч
Уточнюється, що в місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами:
- або регулювальника
- або світлофора
Крім того, перед виходом на проїзну частину з-поза транспортних засобів, які стоять (або будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість), пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, які наближаються.
"Незважаючи на те, що на пішохідному переході пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, у ПДР передбачено, що перш ніж вийти на проїзну частину або пішохідний перехід, вони повинні переконатися, що це буде безпечно для їх життя та здоров'я", - пояснили у патрульній поліції.
Яке покарання загрожує недобросовісним пішоходам
У прес-службі поліції розповіли, що лише за минулу добу (понеділок, 14 жовтня) патрульні притягнули до відповідальності 31 пішохода - за порушення правил переходу проїзної частини у невстановлених місцях.
Українцям нагадали, що згідно з частиною 1 статті 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), пішоходів можуть покарати за:
- непокору сигналам регулювання дорожнього руху
- перехід проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються
- невиконання інших правил дорожнього руху
У такій ситуації на людину можуть накласти штраф у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить нині 255 грн.
Допис патрульної поліції (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що виконання сигналів регулювальника обов'язкове для всіх учасників дорожнього руху - водіїв, велосипедистів і навіть пішоходів.
Отже, щоб вберегти здоров'я та уникнути проблем з правоохоронцями, українцям варто пам'ятати значення сигналів, які подає регулювальник.
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