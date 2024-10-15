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Переходити дорогу потрібно за правилами: який штраф можуть виписати пішоходам

Вівторок 15 жовтня 2024 15:24
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Переходити дорогу потрібно за правилами: який штраф можуть виписати пішоходам Переходити дорогу пішоходи повинні за правилами (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

За порушення правил переходу проїзної частини (у невстановлених місцях або ж на червоний сигнал світлофора) пішоходів можуть притягти до адміністративної відповідальності - виписати штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу патрульної поліції Харківської області у Facebook.

Як правильно переходити дорогу

Правоохоронці пояснили, що згідно з чинними правилами, пішоходи повинні переходити проїзну частину:

  • по пішохідних переходах - підземних і надземних
  • у разі їх відсутності - на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч

Уточнюється, що в місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами:

  • або регулювальника
  • або світлофора

Крім того, перед виходом на проїзну частину з-поза транспортних засобів, які стоять (або будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість), пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, які наближаються.

"Незважаючи на те, що на пішохідному переході пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, у ПДР передбачено, що перш ніж вийти на проїзну частину або пішохідний перехід, вони повинні переконатися, що це буде безпечно для їх життя та здоров'я", - пояснили у патрульній поліції.

Яке покарання загрожує недобросовісним пішоходам

У прес-службі поліції розповіли, що лише за минулу добу (понеділок, 14 жовтня) патрульні притягнули до відповідальності 31 пішохода - за порушення правил переходу проїзної частини у невстановлених місцях.

Українцям нагадали, що згідно з частиною 1 статті 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), пішоходів можуть покарати за:

  • непокору сигналам регулювання дорожнього руху
  • перехід проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються
  • невиконання інших правил дорожнього руху

У такій ситуації на людину можуть накласти штраф у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить нині 255 грн.

Переходити дорогу потрібно за правилами: який штраф можуть виписати пішоходамПереходити дорогу потрібно за правилами: який штраф можуть виписати пішоходам

Допис патрульної поліції (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що виконання сигналів регулювальника обов'язкове для всіх учасників дорожнього руху - водіїв, велосипедистів і навіть пішоходів.

Отже, щоб вберегти здоров'я та уникнути проблем з правоохоронцями, українцям варто пам'ятати значення сигналів, які подає регулювальник.

Читайте також, як пішоходам залишатись помітними для водіїв у темний час доби.

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Правила дорожнього руху Автомобільний рух Штрафи Водії
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