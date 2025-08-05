Первый в мире - взорвался? В полиции рассказали 6 малоизвестных фактов о светофорах

По случаю Международного дня светофора первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий поделился шестью самыми интересными фактами об этом устройстве оптической сигнализации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию правоохранителя в Facebook.
"Красный, зеленый, желтый... трехцветные светофоры сейчас являются повседневной частью жизни каждого человека. Но так было не всегда", - напомнил Белошицкий.
Так, первый светофор в мире был... газовым.
"Его установили в 1868 году в Лондоне возле парламента. Он имел всего два сигнала - красный и зеленый. Но работал недолго: после взрыва газа из-за утечки система стала опасной", - рассказал правоохранитель.
Тем временем современный электрический светофор появился в США.
Белошицкий поделился, что в 1914 году на перекрестке в Кливленде установили первый светофор:
При этом управлялся он вручную.
Интересно также, что желтый свет на светофорах добавили позже.
"Третий (желтый) сигнал появился в 1920-х годах, чтобы водители имели время среагировать на смену сигнала", - объяснил полицейский.
В Украине первый светофор появился в Харькове.
"Это произошло в 1936 году. Сейчас в стране более 60 тысяч светофоров, которые ежедневно обеспечивают безопасность миллионов участников дорожного движения", - сообщил Белошицкий.
Он напомнил также, что светофоры адаптируют для пешеходов с недостатками зрения.
"Во многих странах пешеходные светофоры имеют звуковые сигналы или вибрационные панели, чтобы помогать людям с недостатками зрения", - отметил представитель полиции.
Кроме того, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции сообщил, что пиктограммы светофоров могут быть креативными.
Так, по его словам, в Германии популярны "Ампельман" - веселые фигурки на пешеходных светофорах.
Между тем в Испании, Дании и Швеции можно встретить светофоры:
В завершение Белошицкий сообщил, что с начала года (с 01.01.2025) полицейские составили уже 65 841 административный материал по части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - "Проезд на запрещающий сигнал светофора".
Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа.
"Придерживайтесь правил дорожного движения и сигналов светофора", - подытожил правоохранитель.
Напомним, с 1 мая 2025 года Украина официально перешла на новые светофоры, которые имеют, в частности, несколько иной зеленый сигнал. Некоторые начали называть обновленный цвет "изумрудным", однако на самом деле - это не совсем так.
Учитывая введенные изменения, мы рассказывали, почему цвет сигнала светофоров решили изменить, что об этом сообщили в полиции, планируют ли в Украине менять все старые светофоры, а также каким на самом деле является "новый зеленый цвет".
Кроме того, мы объясняли, могут ли игнорировать светофор велосипедисты.
Читайте также, как нужно переходить дорогу пешеходам и какое наказание им грозит за нарушение правил.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.