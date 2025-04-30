"Смарагдовий" замість зеленого? Як насправді зміняться світлофори в Україні з 1 травня
Від завтра, 1 травня, Україна офіційно переходить на нові світлофори, які матимуть, зокрема, дещо інший зелений сигнал. Дехто називає оновлений колір "смарагдовим", однак насправді - це не зовсім так.
Докладніше про те, чому колір сигналу світлофорів змінюють, що про це кажуть у поліції, чи планують в Україні змінювати всі старі світлофори, а також яким насправді буде "новий зелений колір", - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Чому колір сигналу світлофорів змінюють з 1 травня
Колір сигналу світлофорів в Україні - зі звичного для громадян зеленого на дещо інший (який дехто називає "смарагдовий") - буде змінено на тлі запровадження оновленого національного стандарту.
Ще минулого року державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") опублікувало відповідний наказ №282 (від 15 листопада 2024 року):
- щодо прийняття одного (оновленого) національного стандарту;
- щодо скасування іншого (старого) національного стандарту.
"Прийняти національний стандарт із наданням чинності з 01 травня 2025 року - ДСТУ 4092:2024 "Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні умови" (на заміну ДСТУ 4092-2002)", - йдеться у документі.
Отже, оновлений ДСТУ почне діяти в Україні саме з 1 травня поточного року.
Про що розповіли українцям у Патрульній поліції
Тоді ж (наприкінці листопада 2024 року) перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що нова редакція ДСТУ 4092:2024 по світлофорах "принципово серйозних відмінностей не передбачає".
Він уточнив, що (згідно з повідомленням державного підприємства "Національний інститут розвитку інфраструктури" або ДП "НІРІ"), новий ДСТУ було схвалено "з метою гармонізації з європейськими нормами".
Крім того, правоохоронець поділився фрагментами нової редакції ДСТУ.
Що зміниться у світлофорах за новим стандартом
За словами Білошицького, до основних відмінностей у світлофорах, згідно з новим національним стандартом, необхідно віднести такі:
- стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні;
- колір зеленого сигналу світлофора буде зеленим - більш насиченим, приведеним до європейських стандартів (попри те що дехто може називати новий колір "смарагдовим");
- велосипедні світлофори - з піктограмою велосипеда та з лінзою 100 мм (для велосипедних доріжок та розміщення праворуч від дороги);
- велосипедні світлофори - з піктограмою велосипеда та з лінзою 200 мм (якщо світлофор розміщений над дорогою);
- спільні велопішохідні світлофори;
- таймер зворотного відліку часу - як на пішохідних, так і на транспортних (в тому числі на велосипедних) світлофорах.
Чи планують в Україні замінювати всі старі світлофори
Насамкінець Білошицький наголосив: про заміну всіх старих світлофорів у країні не йдеться.
"Лише стандарти для майбутніх реконструкцій та будівництва доріг", - пояснив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.
Публікація Білошицького (скриншот: facebook.com/Bilosh)
У прес-службі державного підприємства "Національний інститут розвитку інфраструктури" підтвердили, що новації:
- будуть стосуватись лише нових світлофорів (які будуть встановлюватися);
- жодним чином не будуть зачіпатися світлофорні об'єкти, за якими не завершено строк експлуатування.
Чи можна казати, що нові світлофори будуть "смарагдовими"
Згідно з інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті ДП "НІРІ":
- в новому стандарті жодним чином не згадується слово "смарагдовий";
- для позначення кольорів світлофора застосовуються загальноприйняті у світі - червоний, жовтий та зелений (кольори, які відповідають віденській Конвенції про дорожні знаки й сигнали).
Отже, сигналу "смарагдового" кольору (замість зеленого) в нових світлофорах впроваджено насправді не буде (попри інформацію, що може розповсюджуватись у медіа чи соціальних мережах).
"ДП "НІРІ", як безпосередній розробник цього ДСТУ 4092:2024 "Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні умови", просить не спотворювати й не маніпулювати інформацією, а для початку відкрити та прочитати новий стандарт", - наголосили в установі.
Крім того, українцям нагадали кілька тлумачень "смарагдового" кольору:
- згідно з Українським тлумачним словником "смарагдовий" - це яскраво зелений колір;
- згідно зі Словником синонімів української мови "смарагдовий" - зелений (який має колір зелені, трави тощо).
"Однією з багатьох новацій, які запровадила команда ДП "НІРІ" в цьому стандарті, стало приведення положень нашого стандарту - в частині меж кольорових зон для зеленого сигналу світлофора - у відповідність до європейських вимог (де такий колір застосовується майже 10 років)", - пояснили в інституті.
Межі кольорових зон для світлових сигналів в Україні (інфографіка: nidi.org.ua)
Простими словами, зелений колір сигналу світлофора (за новим ДСТУ) візуально стане кращим для сприйняття всіма учасниками дорожнього руху:
- більш насиченим;
- більш яскравим.
"Але він не буде "смарагдовим", "яскраво-зеленим", "зеленкуватим", "трав'яним" чи ще якимось... Отже, в Україні були, є і залишатимуться світлофори, де сигналом, що дозволяє рух, є зелений сигнал світлофора", - підсумували у державному підприємстві.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ"), публікація Олексія Білошицького у Facebook, прес-служба державного підприємства "Національний інститут розвитку інфраструктури" (ДП "НІРІ").
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