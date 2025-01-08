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Водіям нагадали, що загрожує за порушення головного правила на дорозі

Середа 08 січня 2025 10:06
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Водіям нагадали, що загрожує за порушення головного правила на дорозі За порушення ПДР водіям можуть виписати штраф (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Патрульна поліція Київської області нагадала водіям про базове та елементарне правило дорожнього руху, яке не лише допомагає уникнути дорожньо-транспортних пригод (ДТП), але й може вберегти гаманець.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.

Про яке правило дорожнього руху йдеться

"Базове та елементарне правило дорожнього руху, яке знають усі: на заборонний сигнал світлофора - зупинись", - наголосили у патрульній поліції.

Уточнюється, що не всі водії, на жаль, дотримуються цього правила, тож правоохоронці часто виявляють таке порушення й притягають керманичів-порушників до відповідальності.

Як приклад патрульні опублікували відео, на якому зафіксовано кілька випадків таких порушень (на вулиці Київський Шлях у місті Бориспіль), між якими минуло всього 10 хвилин.

В обох випадках поліція:

  • зупинила водіїв транспортних засобів
  • провела профілактичні бесіди
  • винесла постанови за частиною 2 статті 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП

Зазначимо, що санкція цієї статті Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), передбачає штраф у розмірі 510 гривень.

"Однак подібне порушення може призвести до серйозних наслідків - дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими, або й загиблими", - додали патрульні й закликали усіх учасників дорожнього руху:

  • берегти себе
  • дотримуватись ПДР
  • не ігнорувати сигнали світлофора

Водіям нагадали, що загрожує за порушення головного правила на дорозі

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли водії можуть попасти на штраф через пішоходів.

Крім того, поліція нагадала водіям важливе правило, що допоможе уникнути ДТП і штрафу.

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ПДР Автомобільний рух Поради водіям Штрафи
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