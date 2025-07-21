З якими країнами Україна запровадить множинне громадянство: Зеленський назвав пріоритет
Україна насамперед домовлятиметься про множинне громадянство з тими країнами, в яких проживає велика кількість українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на зустрічі з українськими послами.
Глава української держави нагадав, що нещодавно Рада ухвалила закон, який дозволяє українцям мати множинне громадянство.
"Поступово будемо визначати коло країн, з якими будуть відкриватися відповідні процедури. Я думав почати з країн, де найбільше українців зараз. Це насамперед такі країни, як Німеччина, Польща, Чехія, держави Балтії", - розповів Зеленський.
За його словами, остаточний список країн буде визначено в результаті консультацій із прем'єром Юлією Свириденко, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та спікером Ради Русланом Стефанчуком.
Він додав, що також про множинне громадянство планують домовитися з Канадою та іншими країнами, де багато українців, а також де Україну сильно підтримують.
"Це також важливий аспект - які країни традиційно з нами, традиційно нас підтримують і теплі до українців, дуже теплі і важливі для України", - уточнив він.
Множинне громадянство
Нагадаємо, 15 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство.
Документ передбачає, що перелік країн, з якими дозволять множинне громадянство, визначатиметься з урахуванням безпеки та інтересів України.
Детальніше про закон - у матеріалі РБК-Україна.
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