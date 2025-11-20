Уряд підвищив доплати сім'ям Героїв Небесної Сотні: що зміниться з 1 грудня

Уряд вперше за 10 років збільшив щомісячні доплати для непрацездатних членів сімей Героїв Небесної Сотні. Відповідну постанову підготувало Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Виплати родинам Небесної сотні підвищили

"Герої Небесної Сотні стояли за свободу України на Майдані без зброї в руках. Вони боролися за ті самі цінності, за які наші воїни сьогодні стоять на полі бою… Саме тому держава сьогодні зобов’язана забезпечити справедливість та гідну підтримку для їхніх родин", - зазначив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Скільки тепер становитиме доплата

З 1 грудня 2025 року щомісячна доплата до пенсії у разі втрати годувальника становитиме 12 971 грн.

Якщо в родині кілька непрацездатних членів, сума розподілятиметься між ними порівну.

Для порівняння: зараз виплати становлять 5 000 грн, 6 500 грн або 8 000 грн залежно від кількості утриманців. Їх розміри не переглядалися з 2014 року.

Хто отримає право на доплату

Доплату нараховуватимуть не лише до пенсії у разі втрати годувальника. Право також отримають ті, хто отримує:

пенсію за віком;

пенсію по інвалідності

за Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Скільки родин отримує виплати зараз

За даними уряду, сьогодні пенсії у зв’язку з втратою годувальника отримують 92 члени сімей 76 Героїв Небесної Сотні.