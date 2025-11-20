Уряд підвищив доплати сім'ям Героїв Небесної Сотні: що зміниться з 1 грудня
Уряд вперше за 10 років збільшив щомісячні доплати для непрацездатних членів сімей Героїв Небесної Сотні. Відповідну постанову підготувало Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.
Виплати родинам Небесної сотні підвищили
"Герої Небесної Сотні стояли за свободу України на Майдані без зброї в руках. Вони боролися за ті самі цінності, за які наші воїни сьогодні стоять на полі бою… Саме тому держава сьогодні зобов’язана забезпечити справедливість та гідну підтримку для їхніх родин", - зазначив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.
Скільки тепер становитиме доплата
З 1 грудня 2025 року щомісячна доплата до пенсії у разі втрати годувальника становитиме 12 971 грн.
Якщо в родині кілька непрацездатних членів, сума розподілятиметься між ними порівну.
Для порівняння: зараз виплати становлять 5 000 грн, 6 500 грн або 8 000 грн залежно від кількості утриманців. Їх розміри не переглядалися з 2014 року.
Хто отримає право на доплату
Доплату нараховуватимуть не лише до пенсії у разі втрати годувальника. Право також отримають ті, хто отримує:
- пенсію за віком;
- пенсію по інвалідності
- за Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Скільки родин отримує виплати зараз
За даними уряду, сьогодні пенсії у зв’язку з втратою годувальника отримують 92 члени сімей 76 Героїв Небесної Сотні.
Раніше ми писали про те, що діти загиблих військовослужбовців, мають право на пенсію у разі втрати годувальника. Розмір виплати залежить від обставин смерті. На допомогу можуть претендувати неповнолітні діти, а також діти у віці до 23 років, якщо вони здобувають вищу освіту.
Читайте також про те, що у столиці затвердили порядок часткової компенсації вартості відпочинку та навчання для киян - захисників і захисниць України.