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Перший крок до трибуналу: Подоляк про рішення G7 щодо розслідування злочинів Росії

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Рішення G7 щодо співпраці у розслідуванні воєнних злочинів Росії проти України, є першим кроком до трибуналу для винних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як відзначив радник голови Офісу президента, Росія умисно прикривається нібито "легітимними цілями", аби виправдати порушення міжнародного права й воєнні злочини проти України в цілому.

"Вона (Росія, - ред.) вторглася в іншу країну, порушуючи міжнародне право, цілеспрямовано руйнує її інфраструктуру та вчиняє масові вбивства. Рішення G7 про початок розслідування російських злочинів - перший крок на шляху до неминучого. До трибуналу", - пише Подоляк.

Міністри G7 підписали декларацію

"Країни G7 мають намір покращити координацію розслідувань. Докази мають бути зібрані на такому високому рівні, щоб їх можна було використати у будь-якій судовій системі, заявив міністр. Необхідні надзвичайно професійні, навчені слідчі", - заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина тим часом готова ініціювати зустріч міністрів МЗС для обговорення подальшої підтримки енергосистеми України.

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