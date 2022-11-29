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Країни G7 створять національні контактні пункти для розслідування військових злочинів РФ

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Берлін, Вівторок 29 листопада 2022 18:15
Країни G7 створять національні контактні пункти для розслідування військових злочинів РФ Фото: країни G7 створять національні контактні пункти для розслідування військових злочинів РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністри юстиції країн "Великої сімки" на зустрічі у Берліні погодили декларацію, яка передбачає співпрацю у рамках розслідування військових злочинів Росії на території України та притягнення винних до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра юстиції Німеччини Марко Бушмана.

"Країни G7 створять мережу національних контактних пунктів для розслідування військових злочинів Росії в Україні", - заявив Бушман після зустрічі міністрів юстиції G7 у Берліні.

Повідомляється, що до цих пунктів зможуть звертатись міжнародні організації та інші держави. Така співпраця покликана покращити судове переслідування російських злочинів.

"Країни G7 мають намір покращити координацію розслідувань. Докази мають бути зібрані на такому високому рівні, щоб їх можна було використати у будь-якій судовій системі, заявив міністр. Необхідні надзвичайно професійні, навчені слідчі", - сказав Бушманн.

Нагадаємо, міністри юстиції G7 зустрілися 28 листопада у Берліні, щоб обговорити заходи, які дозволять ефективніше розслідувати воєнні злочини Російської Федерації в Україні.

Також раніше ми писали, що Німеччина, яка нині головує у G7, планує найближчим часом ініціювати зустріч міністрів закордонних справ для обговорення подальшої підтримки енергосистеми України під час масованих обстрілів Росії.

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