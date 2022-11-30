Первый шаг к трибуналу: Подоляк о решении G7 по расследованию преступлений России

Как отметил советник главы Офиса президента, Россия умышленно прикрывается якобы "легитимными целями", чтобы оправдать нарушение международного права и военные преступления против Украины в целом.

"Она (Россия, - ред.) вторглась в другую страну, нарушая международное право, целенаправленно разрушает ее инфраструктуру и совершает массовые убийства. Решение G7 о начале расследования российских преступлений - первый шаг на пути к неизбежному. К трибуналу ", - пишет Подоляк.

Министры G7 подписали декларацию

28 ноября министры юстиции G7 встретились в Берлине, чтобы поднять вопрос касаемо эффективного расследования военных преступлений России против Украины;

уже 29 ноября было принято решение о создании сети национальных контактных пунктов. К ним могут обращаться международные организации и другие страны в целом, что поможет улучшить судебное преследование российских преступников.

"Страны G7 намерены улучшить координацию расследований. Доказательства должны быть собраны на столь высоком уровне, чтобы их можно было использовать в любой судебной системе, заявил министр. Необходимы чрезвычайно профессиональные, обученные следователи", - заявил министр юстиции Германии Марко Бушман.