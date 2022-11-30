Первый шаг к трибуналу: Подоляк о решении G7 по расследованию преступлений России

Решение G7 о сотрудничестве в расследовании военных преступлений России против Украины является первым шагом к трибуналу для виновных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
Как отметил советник главы Офиса президента, Россия умышленно прикрывается якобы "легитимными целями", чтобы оправдать нарушение международного права и военные преступления против Украины в целом.
"Она (Россия, - ред.) вторглась в другую страну, нарушая международное право, целенаправленно разрушает ее инфраструктуру и совершает массовые убийства. Решение G7 о начале расследования российских преступлений - первый шаг на пути к неизбежному. К трибуналу ", - пишет Подоляк.
Министры G7 подписали декларацию
"Страны G7 намерены улучшить координацию расследований. Доказательства должны быть собраны на столь высоком уровне, чтобы их можно было использовать в любой судебной системе, заявил министр. Необходимы чрезвычайно профессиональные, обученные следователи", - заявил министр юстиции Германии Марко Бушман.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия в это время готова инициировать встречу министров МИД для обсуждения дальнейшей поддержки энергосистемы Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.