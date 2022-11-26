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Воєнні злочини в Україні стануть головною темою зустрічі міністрів юстиції G7

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Німеччина, Субота 26 листопада 2022 19:54
Воєнні злочини в Україні стануть головною темою зустрічі міністрів юстиції G7 Фото: на зустрічі міністрів юстиції G7 обговорюватимуть воєнні злочини Росії в Україні (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Міністри юстиції G7 зустрінуться 28 листопада у Берліні, щоб обговорити заходи, які дозволять ефективніше розслідувати воєнні злочини Російської Федерації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Федерального міністерства юстиції Німеччини.

Зустріч міністрів юстиції "Великої сімки" - Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії та США - відбудеться вперше.

"Передусім ми говоритимемо про жахливі воєнні злочини, які скоюються на території України, вони мають бути розкриті, а винні - покарані", - заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.

Воєнні злочини в Україні стануть головною темою зустрічі міністрів юстиції G7

Нещодавно РБК-Україна повідомляла, що Німеччина, яка нині головує у G7, планує найближчим часом ініціювати зустріч міністрів закордонних справ для обговорення подальшої підтримки енергосистеми України під час масованих обстрілів Росії.

На початку листопада міністри закордонних справ G7 виступили з підтримкою України та заявили, що допомагатимуть стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, що країни G7 погодилися з необхідністю механізму координації, щоб допомогти Україні ремонтувати, відновлювати та захищати її критично важливу енергетичну та водну інфраструктуру.

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