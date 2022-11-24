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Німеччина ініціює зустріч міністрів G7 через обстріли енергосистеми України

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Четвер 24 листопада 2022 14:13
Німеччина ініціює зустріч міністрів G7 через обстріли енергосистеми України Фото: Анналена Бербок, голова МЗС Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина, яка нині головує у Великій сімці (G7), планує ініціювати зустріч міністрів МЗС наступного тижня. Обговорюватимуть подальшу підтримку енергосистеми України під час масованих обстрілів Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок.

"Наступного тижня, як президент G7 у Бухаресті, ми запросимо інших партнерів на рівні міністрів закордонних справ на зустріч, щоб ініціювати подальшу підтримку енергопостачання України", - написала Бербок.

За словами голови МЗС Німеччини, атаки Росії є неприпустимим та антигуманним злочином.

"Путін своїми ракетами прагне занурити народ України в холод і темряву. Він ніколи не зламає їхню волю до свободи та нашу підтримку", - додала міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними "Укренерго" енергетична система України поступово відновлюється після масованої атаки ворога.

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