Перший іноземний топ-гість скасував поїздку на парад Путіна

Парад у Москві

Російський диктатор Володимир Путін планує 9 травня провести військовий парад у Москві до так званого "дня перемоги". Кремль очікує приїзду на захід різних дружніх світових лідерів, зокрема словацького прем'єра Роберта Фіцо, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та очільника КНДР Кім Чен Ина.

Напередодні сербський президент Александар Вучич, який теж обіцяв приїхати на парад у Москву, раптово захворів та терміново повернувся з США до Белграда, щоб лягти у лікарню. Наразі невідомо, як довго Вучич буде госпіталізованим, але тепер його поїздка до Москви під питанням.

Для проведення параду Путін навіть оголосив про "перемир'я", яке український президент Володимир Зеленський назвав "театральною постановкою", запропонувавши припинення вогню на 30 днів.

Офіційні представники РФ відреагували на цю "відмову" істерикою та погрозами, що "у Києві не настане 10 травня" у разі провокацій під час путінського параду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.