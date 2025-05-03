Первый иностранный топ-гость отменил поездку на парад Путина

Парад в Москве

Российский диктатор Владимир Путин планирует 9 мая провести военный парад в Москве к так называемому "дню победы". Кремль ожидает приезда на мероприятие различных дружественных мировых лидеров, в частности словацкого премьера Роберта Фицо, лидера Китая Си Цзиньпина и главы КНДР Ким Чен Ына.

Накануне сербский президент Александар Вучич, который тоже обещал приехать на парад в Москву, внезапно заболел и срочно вернулся из США в Белград, чтобы лечь в больницу. Пока неизвестно, как долго Вучич будет госпитализированным, но теперь его поездка в Москву под вопросом.

Для проведения парада Путин даже объявил о "перемирии", которое украинский президент Владимир Зеленский назвал "театральной постановкой", предложив прекращение огня на 30 дней.

Официальные представители РФ отреагировали на этот "отказ" истерикой и угрозами, что "в Киеве не наступит 10 мая" в случае провокаций во время путинского парада.

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