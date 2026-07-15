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Перший 2-нм Android-чип: Google може випередити Apple з Pixel 11

12:07 15.07.2026 Ср
2 хв
Техногігант може стати новим лідером ринку
aimg Ольга Завада
Перший 2-нм Android-чип: Google може випередити Apple з Pixel 11 У базі даних FCC знайшли важливу деталь про Pixel 11 (фото: Unsplash)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Компанія Google може першою серед виробників Android-смартфонів випустити флагманський процесор, створений за 2-нм техпроцесом TSMC. Новий чип Tensor G6 дебютує разом із лінійкою Pixel 11, презентація якої запланована на 12 серпня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Android Authority.

Перевага над Apple

Зазвичай саме Apple є тією компанією, яка отримує доступ до найновіших ліній виробництва на заводах TSMC, проте цього року Google зуміла вирватися вперед.

Перехід на 2-нанометрову технологію для Tensor G6 забезпечить новим смартфонам Pixel 11 суттєвий приріст продуктивності та значно покращить їхню енергоефективність.

Попри те, що навколо графічного процесора Tensor G6 ходили чутки про можливе спрощення характеристик порівняно з минулим поколінням, перехід на новий техпроцес має збалансувати роботу чипа та забезпечити його стабільність під час різних навантажень.

Додатковим підтвердженням серйозних змін в архітектурі процесорів Google став витік з бази даних Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC).

У тестах радіочастотних компонентів майбутнього смартфона виявили згадки алгоритмів MediaTek. Це вказує на те, що Google з високою ймовірністю відмовиться від використання модемів Samsung у Tensor G6 на користь рішень від MediaTek.

Як результат - якість звуку має суттєво покращитися.

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Офіційна дата презентації Pixel 11 та Pixel Watch 5

Google вирішила не зволікати й уже почала розсилати запрошення на свій традиційний захід.

Деталі майбутньої презентації:

  • Дата проведення: 12 серпня;
  • Час старту: 18:00 за місцевим часом (ET);
  • Місце події: Нью-Йорк.

Головними новинками вечора стануть смартфони серії Pixel 11. Проте за інформацією інсайдерів, на цьому ж заході Google планує презентувати нове покоління своїх розумних годинників - Pixel Watch 5.

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