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Главная » Бизнес » Tech

Первый 2-нм Android-чип: Google может опередить Apple с Pixel 11

12:07 15.07.2026 Ср
2 мин
Техногигант может стать новым лидером рынка
aimg Ольга Завада
Первый 2-нм Android-чип: Google может опередить Apple с Pixel 11 В базе данных FCC нашли важную деталь о Pixel 11 (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google может первым среди производителей Android-смартфонов выпустить флагманский процессор, созданный по 2-нму техпроцессу TSMC. Новый чип Tensor G6 дебютирует вместе с линейкой Pixel 11, презентация которой запланирована на 12 августа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Android Authority.

Преимущество над Apple

Обычно компания Apple является той, которая получает доступ к новейшим линиям производства на заводах TSMC, однако в этом году Google сумела вырваться вперед.

Переход на 2-нанометровую технологию Tensor G6 обеспечит новым смартфонам Pixel 11 существенный прирост производительности и значительно улучшит их энергоэффективность.

Несмотря на то, что вокруг графического процессора Tensor G6 ходили слухи о возможном упрощении характеристик по сравнению с прошлым поколением, переход на новый техпроцесс должен сбалансировать работу чипа и обеспечить его стабильность под нагрузками.

Дополнительным подтверждением серьезных изменений в архитектуре процессоров Google стала утечка из базы данных Федеральной комиссии по связи США (FCC).

В тестах радиочастотных компонентов будущего смартфона были обнаружены упоминания алгоритмов MediaTek. Это указывает на то, что Google с высокой вероятностью откажется от использования модемов Samsung в Tensor G6 в пользу решений от MediaTek, что должно улучшить качество связи.

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Официальная дата презентации Pixel 11 и Pixel Watch 5

Google решила не медлить и уже начала рассылать приглашение на свое традиционное мероприятие.

Детали предстоящей презентации:

  • Дата проведения: 12 августа;
  • Время старта: 18:00 по местному времени (ET);
  • Место происшествия: Нью-Йорк.

Главными новинками вечера станут смартфоны серии Pixel 11. Однако, по информации инсайдеров, на этом же мероприятии Google планирует презентовать новое поколение своих умных часов – Pixel Watch 5.

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