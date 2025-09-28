Перші результати виборів у Молдові: хто вибився в лідери

Вибори в Молдові

Зазначимо, що до парламенту Молдови обирають 101 депутата, і сьогоднішні вибори відбулися за новим Електоральним кодексом. У країні відкрили близько 2000 дільниць і ще 300 - були за кордоном.

Як відомо, Росія всіма силами і методами намагається вплинути на результати виборів, просуваючи підконтрольні Кремлю "політсили".

Зокрема, сьогодні була маса повідомлень про нібито мінування закордонних дільниць для голосування. Однак у МЗС Молдови повідомили, що країна підготувалася до такого сценарію і співпрацює з іншими державами, щоб виборчий процес не постраждав.

"Камери спостереження за виборами, розташовані на виборчих дільницях, функціонують і стежать за виборчими інструментами, щоб вони залишилися цілими до відновлення голосування", - йшлося в повідомленні МЗС.

Раніше президент Майя Санду заявила, що якщо Молдова буде під контролем Росії, тоді країна стане плацдармом для вторгнення російських військ в Одеську область України. Вона підкреслила, що перемога проросійських сил на майбутніх виборах вкрай небезпечна.

Крім того, український лідер Володимир Зеленський висловився про вибори в Молдові. Він попередив, що якщо до парламенту пройдуть проросійські сили, тоді ситуація може змінитися і можуть бути ризики для всіх.