Первые результаты выборов в Молдове: кто выбился в лидеры

Выборы в Молдове

Отметим, что в парламент Молдовы избирают 101 депутата, и сегодняшние выборы прошли по новому Электоральному кодексу. В стране открыли около 2000 участков и еще 300 - были за рубежом.

Как известно, Россия всеми силами и методами пытается повлиять на результаты выборов, продвигая подконтрольные Кремлю "политсилы".

В частности, сегодня была масса сообщений о якобы минировании зарубежных участков для голосования. Однако в МИД Молдовы сообщили, что страна подготовилась к такому сценарию и сотрудничает с другими государствами, чтобы избирательный процесс не пострадал.

"Камеры наблюдения за выборами, расположенные на избирательных участках, функционируют и следят за избирательными инструментами, чтобы они остались целыми до возобновления голосования", - говорилось в сообщении МИДа.

Ранее президент Майя Санду заявила, что если Молдова будет под контролем России, тогда страна станет плацдармом для вторжения российских войск в Одесскую область Украины. Она подчеркнула, что победа пророссийских сил на предстоящих выборах крайне опасна.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский высказался о выборах в Молдове. Он предупредил, что если в парламент пройдут пророссийские силы, тогда ситуация может измениться и могут быть риски для всех.