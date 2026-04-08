Перші прямі переговори між США та Іраном відбудуться вже цього тижня, - Axios

"Обговорюються варіанти особистих переговорів, але остаточне рішення буде ухвалено тільки після заяви президента або Білого дому", - сказала виданню Axios прес-секретар Кароліна Лівітт.

Важливо зазначити, що це будуть перші прямі переговори з початку війни. Два джерела уточнили виданню, що зустріч запланована на цю п'ятницю, 10 квітня.

Тим часом CNN пише, що за їхніми даними, з боку США на зустрічі в Ісламабаді мають бути спецпредставник Трампа Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Причому очолить делегацію, ймовірно, саме Венс. Хоча під час війни переговори з Іраном вів Віткофф за підтримки Венса.

Наразі віцепрезидент США перебуває в Угорщині. Джерела CNN кажуть, що в його поїздку може бути включена зупинка в Угорщині, якщо дозволить час.