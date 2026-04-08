Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Первые прямые переговоры между США и Ираном пройдут уже на этой неделе, - Axios

04:05 08.04.2026 Ср
2 мин
Переговорную группу США, вероятно, возглавит Джей Ди Вэнс
aimg Эдуард Ткач
Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)

Первый раунд прямых переговоров между США и Ираном о соглашении по прекращению войны запланирован на пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана.

"Обсуждаются варианты личных переговоров, но окончательное решение будет принято только после заявления президента или Белого дома", - сказала изданию Axios пресс-секретарь Каролина Ливитт.

Важно отметить, что это будут первые прямые переговоры с начала войны. Два источника уточнили изданию, что встреча запланирована на эту пятницу, 10 апреля.

Тем временем CNN пишет, что по их данным, со стороны США на встрече в Исламабаде должны быть спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Причем возглавит делегацию, вероятно, именно Вэнс. Хотя во время войны переговоры с Ираном вел Уиткофф при поддержке Вэнса.

На данный момент вице-президент США находится в Венгрии. Источники CNN говорят, что в его поездку может быть включена остановке в Венгрии, если позволит время.

Что произошло

Напомним, этой ночью, 8 апреля, истек ультиматум президента США Дональда Трампа для Ирана по поводу открытия Ормузкого пролива. Он угрожал разбомбить все мосты и электростанции в стране, если Тегеран не выполнит его условие.

Однако за пару часов до истечения срока стороны через посредников договорились о двухнедельном перемирии. Трамп сказал, что согласился на предложение Пакистана при условии открытия пролива. Также он добавил, что за время перемирия стороны планируют достичь окончательной следки о мире как с Ираном, так и в целом на Ближнем Востоке.

В МИД Ирана уже публично заявили, что Тегеран на время перемирия откроет Ормузский пролив. Однако для прохода суден нужно будет координироваться с их войсками.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
