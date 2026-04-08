Первые прямые переговоры между США и Ираном пройдут уже на этой неделе, - Axios

"Обсуждаются варианты личных переговоров, но окончательное решение будет принято только после заявления президента или Белого дома", - сказала изданию Axios пресс-секретарь Каролина Ливитт.

Важно отметить, что это будут первые прямые переговоры с начала войны. Два источника уточнили изданию, что встреча запланирована на эту пятницу, 10 апреля.

Тем временем CNN пишет, что по их данным, со стороны США на встрече в Исламабаде должны быть спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Причем возглавит делегацию, вероятно, именно Вэнс. Хотя во время войны переговоры с Ираном вел Уиткофф при поддержке Вэнса.

На данный момент вице-президент США находится в Венгрии. Источники CNN говорят, что в его поездку может быть включена остановке в Венгрии, если позволит время.