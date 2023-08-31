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Перші пілоти вже відбули. Ігнат розповів, коли наступні групи поїдуть навчатися на F-16

Четвер 31 серпня 2023 11:17
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Перші пілоти вже відбули. Ігнат розповів, коли наступні групи поїдуть навчатися на F-16 Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (facebook.com/yuriy ignat)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Повітряних силах сподіваються, що друга та третя групи українських пілотів та інженерів незабаром вирушать для навчання на винищувачах F-16 за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Перша група поїхала. Сподіваємось, що і друга і третя незабаром теж будуть навчатися", - сказав він.

Речник Повітряних сил зазначив, що Україна розраховує максимально охопити всі майданчики, які нададуть союзники для навчання наших фахівців.

При цьому частина пілотів залишиться в Україні для захисту неба та нищення окупантів.

Ігнат зауважив, що домашнім завданням для України є підготовка у консультаціях із союзниками інфраструктури для F-16.

"Не є якоюсь великою проблемою інфраструктура. Єдине що група керівництва польотами, зв’язок буде адаптуватися. Над цим процесом уже давно думали і працювали тут, в Україні, наші фахівці разом із нашими партнерами", - додав він.

F-16 для України

Цього року наші союзники створили авіаційну коаліцію для передачі Україні сучасних винищувачів, зокрема F-16. Відомо, що держава отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

Зазначимо, що Данія вже почала навчання восьми українських пілотів на F-16. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що частина з них вже пройшла підготовку й готова приступити до льотних тренувань.

Додамо, міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців.

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Воздушные силы Украины F-16
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