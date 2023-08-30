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Навчання на F-16. Частина пілотів вже готові до льотної підготовки, - Залужний

Україна, Середа 30 серпня 2023 20:58
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Навчання на F-16. Частина пілотів вже готові до льотної підготовки, - Залужний Фото: Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Частина українських пілотів, що проходить навчання на американських винищувачах F-16 в Данії, вже пройшла підготовку й готова приступити до льотних тренувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

"Провів конструктивну телефонну розмову з начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером", - повідомив Залужний.

За його словами, у фокусі розмови було обговорення навчання українських пілотів та інженерів на F-16.

"Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи й може приступати до льотної підготовки", - наголосив головнокомандувач.

Залужний також повідомив, що вони з начальником Штабу оборони Данії також домовилися розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.

F-16 для України

Нагадаємо, цього року союзники України створили авіаційну коаліцію для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Нещодавно стало відомо, що Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

Ми повідомляли, що Данія вже почала навчання восьми українських пілотів на F-16. А США розпочнуть навчання найближчим часом.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців.

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